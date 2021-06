Eishockey-WM - NHL-MVP Leon Draisaitl: Der Titel ist drin!

Der beste deutsche Eishockey-Spieler fehlt bei der WM in Riga wegen der kraftraubenden Folgen der NHL-Playoffs - und trotzdem greift das DEB-Team nun nach dem Titel.

SPORT1: Herr Draisaitl, Hand aufs Herz: Haben Sie nach dem 0:2 gegen die Schweiz noch an die Wende geglaubt?

Leon Draisaitl: Eine 2:0-Führung ist im Eishockey ein gefährliches Ergebnis. Das mag vielleicht erstmal komisch klingen, aber wenn bei so einem Spielstand das Momentum wechselt, weil die einen alles versuchen, um wieder rein zu kommen und die anderen denken, dass sie klar führen, dann rollt das Spiel auf einmal komplett in die andere Richtung. Und genau das hat die deutsche Mannschaft super hinbekommen und sich den Ausgleich kurz vor Schluss mehr als verdient.

Draisaitl: Ich habe mir jedes Spiel von den Jungs zu Hause in Edmonton am Fernseher angeschaut.

SPORT1: Was beeindruckt Sie am DEB-Team bisher am meisten?