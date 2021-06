Popov am Cut gescheitert: Harm bei US Open letzte Deutsche

Aus am Cut: Sophia Popov © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/JED JACOBSOHN

San Francisco (SID) - Nach dem vorzeitigen Aus für ein Quartett aus Deutschland mit British-Open-Siegerin Sophia Popov (St. Leon-Rot) an der Spitze bei den US Open der Golferinnen in San Francisco ist Major-Debütantin Leonie Harms (Stuttgart) die letzte Deutsche im Wettbewerb. Die 23-Jährige schaffte auf der zweiten Runde durch eine 75 mit insgesamt 148 Schlägen eine Punktlandung für den Cut der besten 66.