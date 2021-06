NBA-Playoffs: Dallas verliert Spiel 6 gegen Clippers - Leonard stark

Die Dallas Mavericks verpassen in den NBA-Playoffs den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale. Superstar Kawhi Leonard ist zu stark für Luka Doncic & Co..

Die Texaner mit dem deutschen Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber und Superstar Luka Doncic müssen in der NBA in entscheidendes Spiel 7 um die erste Viertelfinal-Teilnahme seit ihrem Titelgewinn 2011. Dallas ließ gegen die Los Angeles Clippers bei der 97:104-Heimniederlage im sechsten Playoff-Achtelfinale der Best-of-seven-Serie seinen ersten Matchball zum Einzug in die Runde der besten Acht ungenutzt. (Alles zur NBA)

Kurioser NBA-Rekord

Durch den Ausgleich der Clippers zum 3:3 fällt die Entscheidung in dem Duell am Sonntag im siebten und letzten Spiel in Kalifornien – der Heimvorteil für Dallas ist futsch. Kurios: In jedem Spiel der Serie gewann bisher die Auswärtsmannschaft. Es ist das erste Mal überhaupt, dass in einer Playoff-Serie sechsmal in Serie das Auswärtsteam siegt. Ein gutes Omen für Dallas? (Spielplan der NBA)