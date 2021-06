Brasilien in WM-Qualifikation weiter mit weißer Weste

Durch einen 2:0-Sieg gegen Ecuador hat Brasilien seine weiße Weste in der südamerikanischen WM-Qualifikation erfolgreich verteidigt.

Rio de Janeiro (SID) - Durch einen 2:0 (0:0)-Arbeitssieg gegen Ecuador hat Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft ihre weiße Weste in der südamerikanischen WM-Qualifikation erfolgreich verteidigt und Kurs auf die Endrunde 2022 in Katar gehalten. Zweifelhafter Höhepunkt der Begegnung in Porto Alegre war trotz des fünften Erfolgs der Selecao im fünften Spiel ein von Superstar Neymar verschossener Elfmeter, der Minuten später wegen einer unerlaubten Vorwärtsbewegung des Torhüters wiederholt wurde.