Mertesacker: "Löw soll sich an seine Wurzeln erinnern"

Per Mertesacker rät dem scheidenden Bundestrainer Joachim Löw dazu, sich vor seinem letzten Turnier "an seine Reise" zu erinnern.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker rät dem scheidenden Bundestrainer Joachim Löw dazu, sich vor seinem letzten Turnier "an seine Reise" zu erinnern. "Er ist ein absoluter Vollbluttrainer, der auf dem Platz seine Stärken hat. Er soll sich an seine Wurzeln erinnern und diese Energie noch einmal rüberbringen. Das hat mich unglaublich inspiriert", sagte der ZDF-Experte im SID-Interview.