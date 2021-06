Rückkehrer Kaymer startet mit Ancer und Stenson

Um 13.00 Uhr startet Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer in die Porsche European Open in Hamburg.

Um 13.00 Uhr startet Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer in die Porsche European Open in Hamburg. Der zweimalige Major-Champion schlägt in einem Flight mit dem Mexikaner Abraham Ancer und dem schwedischen Major-Champion Henrik Stenson ab. Kaymer spielt in der Hansestadt sein erstes Turnier auf deutschem Boden seit der BMW International Open im Juni 2019 in München.