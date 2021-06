WWE SmackDown: Roman Reigns attackiert Rey und Dominik Mysterio böse

Daran knüpfte WWE nun an und inszenierte dabei mehrere Wendungen. Eine davon dürfte auch zu Reigns' nächstem großen Match bei der Veranstaltung Hell in a Cell am 20. Juni führen.

Usos vs. Mysterios endet kontrovers

Der "Head of the Table" musste dann aber mitansehen, wie die Usos im Eröffnungsmatch der Show gegen die Mysterios verloren, als Dominik Jimmy einrollte und pinnte.

Das Ende des Matches war kontrovers inszeniert, denn der Ringrichter übersah, dass Jimmys Schultern nicht bis drei auf der Matte blieben, sondern sich vorher gehoben hatten - was Stein des Anstoßes für das sein sollte, was folgte.

Roman Reigns "not amused"

Als zusätzlichen Tiefschlag für die Uso-Zwillinge sprach Reigns Jey als Jimmy an und meinte auf Jeys Berichtigung hin, dass egal sei, wer wer sei, so wie die beiden sich grad präsentieren würden.

Rey und Dominik Mysterio werden Opfer böser Attacke

Als Reigns Jey drohend anblickte, das bloß bleiben zu lassen, fügte sich Jey - und sah zu, wie Reigns die Mysterios weiter attackierte. Es deutet sich an, dass einer der Mysterios Reigns bei Hell in a Cell herausfordern wird - zumal der Wrestling Observer zuletzt berichtet hatte, dass das ebenfalls wohl vor der Tür stehende Match zwischen Reigns und Jimmy Uso nicht der Plan für HIAC sei.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 4. Juni 2021:

WWE SmackDown Tag Team Title Match: Rey & Dominik Mysterio (c) besiegen The Usos

Carmella besiegt Liv Morgan

King Corbin besiegt Shinsuke Nakamura

Intercontinental Title Match: Apollo Crews (c) besiegt Kevin Owens

WWE SmackDown Tag Team Title Match: Rey & Dominik Mysterio (c) besiegen The Usos durch Disqualifikation