AEW holt Andrade El Idolo: Ex-WWE-Star bei Dynamite

Fünf Tage nach dem Überraschungs-Debüt von Legende Mark Henry bei Double or Nothing hat WWE-Rivale AEW die nächste prominente Neuverpflichtung präsentiert.

Andrade El Idolo strebt bei AEW in den Main Event

Der ehemalige NXT und US Champion, in der Heimat Mexiko früher bekannt als maskierter La Sombra, unterbrach bei Dynamite einen Auftritt von Henry und Kommentator Tony Schiavone, die zusammen auf das Dynamite-Geschehen blickten.

Andrade hielt eine kurze Promo-Ansprache, in der er deutlich machte, dass er bei AEW in den Main-Event-Bereich strebt: Er hätte einmal gesagt, dass er das Gescicht des lateinamerikanischen Wrestlings sein wolle. Nun wolle er das Gesicht von AEW werden.

Der 31-Jährige steckt bereits in einem Programm mit AEW World Champion Kenny Omega, den er bei TripleMania, der größten Show der mexikanischen AEW-Partnerliga AAA um den Titel herausgefordert hat, den Omega auch dort hält. Es erscheint logisch, dass AEW an diese Story anknüpft, zumal die AAA-Regentschaft des "Belt Collectors" auch dort Thema ist.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 4. Juni 2021:

AEW World Tag Team Title Match: The Young Bucks (c) besiegen Pac & Penta El Zero Miedo

Anthony Ogogo & QT Marshall besiegen Cody Rhodes & Lee Johnson

Christian Cage & Jungle Boy besiegen Private Party

Red Velvet besiegt The Bunny

Bullrope Match: Dustin Rhodes besiegt Nick Comoroto