Nationalmannschaft: Mats Hummels - so steht es um sein lädiertes Knie

Mats Hummels hinterlässt in seinen ersten Tagen als DFB-Rückkehrer einen super Eindruck. Allerdings plagen ihn Knieprobleme. Sein Einsatz gegen Lettland ist gefährdet.

Mats Hummels musste am Freitagvormittag mit dem Mannschaftstraining aussetzen, weil ihn Patellasehnen-Probleme plagen. Stattdessen radelte der 32-Jährige im Fitnesszelt neben Lukas Klostermann (ebenfalls Probleme am Knie) auf dem Ergometer. Auf Training mit dem Ball verzichtete der BVB-Star. ( Spionage bei der Nationalmannschaft )

Nach SPORT1 -Informationen plagt sich der Weltmeister von 2014 schon seit Monaten mit Knie-Problemen herum. Werden sie zu akut, dosiert Hummels sein Trainingsprogramm. So wie jetzt. Der Weltmeister von 2014 hofft, dass sich die Probleme in den kommenden Tagen erledigt haben werden.

Er selbst beteuerte in den vergangenen Tagen im Vorbeigehen häufig, dass alles okay sei. Doch im Testspiel gegen Dänemark (1:1) bereitete ihm das Knie erneut Schmerzen. An der Seitenlinie tauschte er sich deswegen mit Löw aus. Als Defensiv-Anführer biss er jedoch auf die Zähne und spielte durch.