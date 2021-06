BBL-Playoffs: Bayern München im Finale - Spiel-4-Sieg gegen Riesen Ludwigsburg

Ludwigsburg, überraschend bestes Team der Hauptrunde, startete in der Schlussphase des dritten Viertels eine Aufholjagd. Mit einem 57:57 ging es in das letzte Viertel, in dem die Gastgeber sich jedoch wieder absetzten und sich die Führung nicht mehr nehmen ließen. ( das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER )

BBL-Playoffs: Bayern im Finale - gegen ALBA oder Ulm?

Hainer setzte den Finaleinzug der Münchner bei SPORT1 in einen größeren Kontext: "Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich der Präsident von allen sein will." Er finde "es klasse, was hier in den letzten zehn Jahren aufgebaut wurde. Wir wollten in die deutsche Spitze und als nächsten Schritt in die europäische Spitze. Heute haben wir wieder einen Schritt in diese Richtung gemacht."