Fussball, EM: Deutschland-Gegner Portugal im Spanien-Duell mit Nullnummer

Die Europameister von 2012 und 2016 trennten sich in einer mäßigen Begegnung in Madrid 0:0. Vor Anpfiff hatten beide Länder ihre gemeinsame WM-Bewerbung für 2030 offiziell gemacht. ( NEWS: Alles zur EM )

Spanien mit Debütant gegen DFB-Team-Gegner Portugal

Beide Teams bestreiten vor der Endrunde noch ein weiteres Spiel: Spanien trifft am Dienstag auf Litauen, Portugal am Mittwoch auf Israel. ( NEWS: Alles zum DFB-Team )

Bei der EM trifft Spanien in Gruppe E zunächst am 14. Juni auf Schweden. Am 19. Juni ist Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski der zweite Gegner, am 23. Juni geht es gegen die Slowakei. Alle drei Spiele finden in Sevilla statt.