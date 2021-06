Jeremiah St. Juste vom FSV Mainz 05 im Fokus einiger Top-Klubs

Mainz-Verteidiger St. Juste überzeugt Topteams

Geschwindigkeit und Biss – aber auch Flexibilität

In Gesprächen mit Vertrauten von St. Juste wird dessen menschliche Ader betont, die Familie spielt in seinem Leben eine ganz wichtige Rolle. Er ist in Mainz als Typ weitergereift und in der Hierarchie aufgestiegen. Als Trainer Bo Svensson kam, stieg St. Juste zum Führungsspieler auf, er nahm diese Rolle ganz bewusst an.