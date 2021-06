Erstmals seit 2002: Lemgo ist DHB-Pokalsieger

Einen Tag nach dem Sensationssieg gegen Rekordsieger THW Kiel haben die Handballer des TBV Lemgo Lippe erstmals seit 19 Jahren den DHB-Pokal gewonnen. Im Endspiel des rund ein Jahr verspätet ausgetragenen Final Fours vor 2000 Zuschauern in Hamburg schlug die Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann die MT Melsungen 28:24 (15:12). Damit erhält der Bundesliga-Elfte in der kommenden Saison einen Startplatz für die European League.

Lemgo erspielte sich in der ausgeglichenen ersten Hälfte zunächst nach zehn Minuten die erste Zwei-Tore-Führung (5:3). Durch einem 4:0-Lauf sorgte Melsungen jedoch für den schnellen Führungswechsel (16.). Beiden Abwehrreihen gelang in dieser Phase wenig. Der Kroate Domagoj Pavlovic brachte die MT zwischenzeitlich mit drei Treffern in Front (22.). Dank acht verschiedener Torschützen ging Lemgo mit dem gleichen Abstand in die Pause.