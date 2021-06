Hamburger SV: HSV-Finanzvorstand Frank Wettstein vor dem Aus?

Der HSV hat den Aufstieg in die Bundesliga zum dritten Mal in Folge verpasst. Auch bei den Finanzen des Klubs gibt es keine guten Nachrichten. Der Druck auf den Finanzvorstand wächst.

Der Hamburger SV scheiterte in der abgelaufenen Saison zum dritten Mal an der Mission Aufstieg. In der Folge stehen verschiedene Personalien auf dem Prüfstand.