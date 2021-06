TI fordert DOSB-Reaktion auf Große-Attacken gegen Whistleblower

In der "Brief-Affäre" beim Deutschen Olympischen Sportbund um Präsident Alfons Hörmann hat sich nun auch die Arbeitsgruppe Sport von Transparency International Deutschland (TID) eingeschaltet. In Zusammenhang mit einer höchst fragwürdigen Reaktion von Eisschnelllauf-Chef Matthias Große auf die Vorwürfe gegen Hörmann wegen einer "Kultur der Angst" im DOSB hinterfragt TID die Haltung der Dachorganisation des deutschen Sports zu Good-Governance-Anforderungen im Allgemeinen und zu Großes Verunglimpfung von Whistleblowern als "Denunzianten" und "Heckenschützen" sowie auch von berichtenden Medien im Besonderen.

Zugleich geißelt TID ausdrücklich Großes Versuch einer Verteidigung von Hörmann durch regelrechte Vorschlaghammer-Rhetorik mit scharfen Worten. "Die Stellungnahme, die schon in der Wortwahl Anforderungen der Good Governance widerspricht, untergräbt die Good-Governance-Kultur im deutschen Sport", heißt es in der öffentlich gemachten Einleitung eines Fragenkatalogs an die DOSB-Vorstandsmitglieder Christina Gassner und Thomas Arnold.

Seit Anfang Mai sorgt ein anonym aus der DOSB-Belegschaft stammender Offener Brief mit expliziten Vorwürfen gegen Hörmann wegen mangelnder Führungsqualitäten für Aufregung im deutschen Sport. In dem Brief ist von fehlendem Respekt und Fairplay gegenüber Verbandsangestellten die Rede. Unter Hörmanns Führung hätte sich im DOSB "eine Kultur der Angst" etabliert, hieß es in dem Schreiben.