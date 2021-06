Szilagyi nach THW-Aus im Pokal: "Jeder muss sich hinterfragen"

Viktor Szilagyi vom THW Kiel hat nach dem überraschenden Aus im Pokal-Halbfinale deutliche Kritik an der Einstellung des Rekordsiegers geübt.

Geschäftsführer Viktor Szilagyi vom Handball-Rekordmeister THW Kiel hat nach dem überraschenden Aus im Pokal-Halbfinale deutliche Kritik an der Einstellung des Rekordsiegers geübt. "Jeder - egal, ob auf der Bank oder auf dem Spielfeld - muss hinterfragen, ob er alles gegeben hat. Viele dürften zum Schluss kommen, nein, das habe ich nicht", sagte Szilagyi dem SID am Freitag.

Die Kieler Titelverteidiger hatten beim verspätet ausgetragenen Final Four der Saison 2019/20 in Hamburg gegen Außenseiter TBV Lemgo Lippe einen krassen Leistungseinbruch nach der Pause hingelegt (28:29) und damit den zwölften Pokal-Triumph vorerst verpasst. "Es ist das Schlimmste, wenn man nach einem Pokal-Halbfinale nicht sagen kann, alles in die Waagschale geworfen zu haben", moserte Szilagyi.