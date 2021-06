Elendt schwimmt in Rekordzeit zum Meistertitel

"Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt schon so schnell schwimmen kann", sagte Elendt erstaunt.

Die in Austin im amerikanischen Bundesstaat Texas lebende und trainierende Athletin war erst am vergangenen Sonntag in Deutschland gelandet. "Ich habe ein bisschen trainiert - und schwimme jetzt unter 1:07", so Elendt.