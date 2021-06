FC Bayern: Saúl Niguez angeblich vor Wechsel - das steckt dahinter

Laut einem spanischen Medienbericht will der FC Bayern für Saúl Niguez von Atlético Madrid tief in die Tasche greifen. Die Gerüchte um den Spanier sind nicht neu.

Saúl schockt Bayern im CL-Halbfinale 2016

Spätestens mit seinem Sololauf hatte sich Saúl endgültig auf den Notizzettel des Rekordmeisters gespielt. So ist es kein Wunder, dass der spanische Nationalspieler immer mal wieder mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht wurde. Kaum ein Transfersommer verging ohne Gerüchte um Saúl und die Bayern.

Unter Simeone eine feste Größe

So soll Carlo Ancelotti laut calciomercato 2016 statt Renato Sanches lieber einen Transfer von Saúl bevorzugt haben. Auch im Frühjahr diesen Jahres wurde das Thema Saúl und Bayern wieder aktuell. Die as hatte von gesteigertem Interesse und einem abgegebenen Angebot der Münchner berichtet.

Saúl kam einst aus der Jugend des Stadtrivalen zu Atlético. Der 19-malige spanische Nationalspieler wurde unter Diego Simeone schnell eine feste Größe, gewann mit Atlético bereits die Europa League und den spanischen Pokal. In der abgelaufenen Spielzeit krönten sich Saúl & Co.

Insgesamt hat er bereits 337 Pflichtspiele für die Rojiblancos absolviert, in dieser Saison stand er in 41 Partien auf dem Platz (zwei Tore). In der Liga stand er allerdings nur in 12 seiner 33 Spielen die komplette Spielzeit auf dem Feld. Macht er nun im Sommer den nächsten Schritt?