Alexander Zverev erreicht gegen Laslo Djere Achtelfinale der French Open

Alexander Zverev winkte nach einer reifen Vorstellung strahlend in seine Box und unterstrich dann seine großen Ambitionen. ( NEWS: Alles zum Tennis)

"Ich wusste, dass ich deutlich besser spielen musste als bisher. Und das habe ich getan", sagte er anschließend zufrieden. Drei weitere deutsche Profis können am Samstag nachziehen.

French Open: Zverev im Achtelfinale

Der 24 Jahre alte Hamburger Zverev, der 2018 und 2019 das Viertelfinale erreichte, hat bei den French Open in diesem Jahr Großes vor und verfügt über eine günstige Auslosung. Erst im Finale könnte er auf die absoluten Topstars Rafael Nadal (Spanien) oder Novak Djokovic (Serbien) treffen.

Zverevs nächster Gegner ist allerdings der Japaner Kei Nishikori, den er in diesem Jahr schon in Rom und auf dem Weg zum Turniersieg beim Masters in Madrid geschlagen hat, dennoch ein anderes Kaliber ist als der jüngste Widersacher.