1. FC Kaiserslautern: Nach Horror-Saison Umbruch bei Roten Teufeln, Götze soll bleiben

Eines ist klar: So eine Saison wie die abgelaufene - die schlechteste in der Vereinsgeschichte - wollen sie beim 1. FC Kaiserslautern unter keinen Umständen mehr erleben. Erst am vorletzten Spieltag konnten sich die Roten Teufel retten und den Abstieg in die Regionalliga abwenden. (Ergebnisse und Spielplan der 3. Liga)