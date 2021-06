Podolski-Doppelgänger Gosens: "Hätte gerne seinen linken Fuß"

Seefeld in Tirol (SID) - Ist das nicht? Fußball-Nationalspieler Robin Gosens wird offenbar häufiger mit Rio-Weltmeister Lukas Podolski verwechselt. "Das schreiben mir so viele Leute", sagte der Profi von Atalanta Bergamo im Trainingslager der DFB-Auswahl in Seefeld/Tirol. "Ich sehe die Ähnlichkeit nicht", ergänzte er schmunzelnd, "ich würde aber gerne den linken Huf haben von ihm."