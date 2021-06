Volleyball Nations League: Deutschland unterliegt Niederlanden

Deutschland kassiert die dritte Niederlage in der Nations League © Imago

Die deutschen Volleyballer haben beim Nations-League-Turnier die dritte Niederlage im fünften Vorrundenspiel kassiert. Das nicht für Olympia qualifizierte Team von Bundestrainer Andrea Giani verlor am Freitagmittag in der "Bubble" von Rimini in einem Krimi gegen die zuvor sieglosen Niederlanden mit 2:3 (18:25, 25:23, 20:25, 25:23, 13:15).