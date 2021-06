Europameister Hausding/Rüdiger zittern sich zum Olympia-Ticket

Patrick Hausding und Lars Rüdiger hätten bei der Wassersprung-DM in Berlin um ein Haar ihr fest eingeplantes Olympia-Ticket verloren.

Das favorisierte Duo kam im Synchron-Finale vom 3-m-Brett nach einem schweren Patzer von Hausding nur auf den dritten Platz. Da aber für die Nominierung des Olympia-Quotenplatzes auch die Leistung des Vorkampfes berücksichtigt wird, konnten Hausding/Rüdiger am Ende aufatmen.

Eine Erklärung für den Fehler ist die mehrwöchige Wettkampfserie der Kader-Springer mit Stationen in Dresden (Vorbereitung), Tokio (Olympia-Quali), Budapest (EM) und nun in Berlin.

Im Einzel-Wettbewerb vom 3-m-Brett der Frauen setzte sich in Tina Punzel (Dresden) dagegen die Favoritin durch. Die Europameisterin gewann mit 335,35 Punkten vor ihrer Synchron-Partnerin Lena Hentschel (300,65) und wird den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) in dieser Disziplin auch bei Olympia vertreten.

Bei den nationalen Titelkämpfen, die im Rahmen von "Die Finals 2021" stattfinden, werden die ersprungenen DSV-Quotenplätze personenbezogen vergeben. In Tokio werden deutsche Wasserspringer in sieben von acht olympischen Disziplinen an den Start gehen. Lediglich im Turm-Synchronspringen konnte kein Quotenplatz erkämpft werden.