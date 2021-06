Düsseldorf vor Triple: Boll schmettert auch gegen "Lästermaul" Franziska

Deutschlands Tischtennis-Star Timo Boll peilt den nächsten Superlativ seiner Karriere an. Der Europameister kann mit Branchenführer Borussia Düsseldorf im Bundesliga-Finale am Sonntag (10.45 Uhr) in Dortmund gegen Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken erstmalig das vierte "Triple" eines deutschen Klubs perfekt machen.

"Selbst als Rekordmeister ist es etwas Besonderes - das ist bei Bayern München im Fußball ja nicht anders", meinte Boll vor der Neuauflage des Champions-League-Finales in einem t-online-Interview. Den Grundstein zur Wiederholung der Kunststücke von 2010, 2011 und 2018 hatte Düsseldorf durch seine Triumphe in der europäischen Königsklasse und im Pokal-Wettbewerb gelegt.

Rund zwei Wochen vor Beginn seiner "Operation Titelverteidigung" bei der Einzel-EM in Warschau (ab 22. Juni) treiben Boll in Dortmund auch persönliche Ambitionen an. Der 40-Jährige will den monatelangen Frozzeleien nach seiner 0:3-Niederlage im ersten Hauptrundenduell gegen Saarbrückens Topspieler und Doppelpartner Patrick Franziska endlich ein Ende bereiten: "Auf jeden Fall habe ich den Ehrgeiz für Wiedergutmachung", sagte Boll auf der Bundesliga-Homepage, "weil dann die Sprüche in den gemeinsamen Trainingseinheiten wieder etwas weniger werden."