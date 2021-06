Call of Duty: Warzone Setup Guide: AK74u

Die Maschinenpistolen in Warzone tun sich meistens schwer damit, einen etablierten Platz in der Meta zu finden. Die AK74u ist mit dem richtigen Setup aber sehr stark.

In Warzone Season 3: Reloaded und den damit einhergehenden Anpassungen ist die AK74u wesentlich besser geworden. Bei Marksman- und Sniper-Rifles ist sie mit den richtigen Aufsätzen und einem passenden Loadout die perfekte Zweitwaffe. Besonders im Multiplayer zeigt sie ihre Stärken. Wir haben für euch das unserer Meinung nach beste Setup und Loadout für die AK74u zusammengestellt. Beginnen wir mit Letzterem:

AK74u Loadout

Das Loadout kombiniert mit dem noch folgenden Setup setzt auf kurze und mittlere Distanz, damit ihr dauerhaft in der Lage seid, euch zu wehren.

Eifrig und Overkill sind Pflicht in diesem Loadout, da ihr einerseits eine zweite Primärwaffe ausrüsten könnt und andererseits in der Lage seid, die Waffen schneller zu wechseln. Der Herzschlagsensor und die Claymores gehören ebenfalls in euer Loadout, da ihr mit ihnen die nahen Feinde sehen könnt und ein wenig Rückendeckung habt.