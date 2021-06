Rudern: Achter und Zeidler mit Auftaktsiegen beim Weltcup

Der Deutschland-Achter und Einer-Weltmeister Oliver Zeidler sind erfolgreich in ihre Generalprobe für die Olympischen Spiele in Tokio gestartet.

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutschland-Achter und Einer-Weltmeister Oliver Zeidler sind erfolgreich in ihre Generalprobe für die Olympischen Spiele in Tokio gestartet. Die beiden Paradeboote des Deutschen Ruderverbandes (DRV) feierten beim abschließenden Weltcup in Sabaudia/Italien souveräne Siege in ihren ersten Läufen.