DFB-Training ohne Goretzka, Hummels und Klostermann

Seefeld in Tirol (SID) - Bundestrainer Joachim Löw musste auch nach Eintreffen der letzten England-Legionäre im EM-Trainingslager in Seefeld/Tirol noch auf drei Spieler verzichten. Der nach einem Muskelfaserriss genesene Leon Goretzka, Mats Hummels und Lukas Klostermann trainierten am Freitag abseits der anderen Nationalspieler zunächst im Athletikzelt.