Martin Kaymer golft nach zwei Jahren wieder in der Heimat

Martin Kaymer nimmt am Turnier in Hamburg teil © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/GREGORY SHAMUS

Nach zweijähriger Pause wird Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer ab Samstag wieder auf deutschem Boden abschlagen. Der zweimalige Majorsieger aus Mettmann ist bei der Porsche European Open in Hamburg das Zugpferd der mit 1,2 Millionen Euro dotierten Veranstaltung der Europa-Tour. Zuletzt war Kaymer im Juni 2019 bei der BMW International Open in München angetreten.

Der 36-Jährige will vor den Toren Hamburgs endlich seine lang anhaltende sportliche Durststrecke beenden. Seit seinem zweiten Major-Triumph 2014 bei der US Open wartet Kaymer auf einen Toursieg. Zuletzt war er Mitte April in Atzenbrugg/Österreich nah dran. Nach der Führung vor der Schlussrunde reichte es am Ende aber "nur" zu Rang drei.