"Tag des Handballs": DHB-Teams bestreiten Länderspiele in Düsseldorf

Die deutschen Handball-Nationalmannschaften der Männer und Frauen werden am 7. November in Düsseldorf jeweils ein Länderspiel bestreiten. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitag mitteilte, trifft am "Tag des Handballs" das Männer-Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf Portugal, die Frauen von Henk Groener bekommen es mit Russland zu tun.