DFB-Elf in München vor rund 14.000 Zuschauern

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann ihre drei EM-Gruppenspiele in München vor Publikum austragen. In der Arena sollen rund 14.000 Zuschauer zugelassen werden. Dies verkündete der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag in München nach einer Sitzung des Kabinetts. Die Zahl entspricht 20 Prozent der Kapazität des Stadions, die bei internationalen Spielen bei 70.000 liegt.