Formel 1: Max Verstappen mit Ausrufezeichen beim freien Training in Baku

Max Verstappen gilt als künftiger Weltmeister in der Formel 1 © Imago

Max Verstappen kommt zum Auftakt in Baku sehr gut zurecht. Mick Schumacher findet sich im ersten Training in gewohnten Sphären wieder.

Der Red-Bull-Pilot drehte auf dem Stadtkurs in Baku in 1:43,184 Minuten die schnellste Runde und ließ dabei das Ferrari-Duo Charles Leclerc (Monaco/+0,043) und Carlos Sainz (Spanien/+0,337) hinter sich. Schon zuletzt in Monaco hatte sich die Scuderia stark verbessert präsentiert.