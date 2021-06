FC Bayern München verlängert mit Eric Maxim Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting bleibt beim FC Bayern. Der Stürmer verlängert - wie von SPORT1 berichtet - seinen Vertrag in München.

Nagelsmann hält viel von Choupo-Moting

Choupo-Moting sei nicht nur sportlich, sondern "auch als Typ wichtig für unsere Mannschaft. Er wird uns helfen, unsere Ziele in den kommenden zwei Jahren zu erreichen."

Choupo-Moting "stolz" über Verbleib

Es ist die erste Vertragsverlängerung überhaupt in der Karriere des Angreifers. Bislang blieb er maximal drei Jahre bei einem Klub und wechselte immer ablösefrei. Choupo-Moting hatte nach SPORT1 -Informationen fünf konkrete Anfragen anderer Vereine auf dem Tisch, entschied sich aber für eine Verlängerung.

"Ich bin stolz, hier zu sein. Der FC Bayern ist ein ganz besonderer Verein, die Nummer eins in Deutschland und auch weltweit einer der absoluten Top-Klubs. Mein erstes Jahr hier war super – auf dem Platz, aber auch abseits des Platzes, wir hatten viel Spaß zusammen", sagte Choupo-Moting, der mit den Münchnern die Champions League gewinnen möchte.

Vor der vergangenen Saison war er an die Säbener Straße gekommen. In seiner Premieren-Spielzeit erzielte er in 32 Pflichtspieleinsätzen starke neun Tore und lieferte einen Assist.