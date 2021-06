Fußball-EM: 14.000 Zuschauer in Allianz Arena zugelassen

Die deutsche Nationalmannschaft kann ihre drei EM-Gruppenspiele in München vor Publikum austragen. In der Arena sollen rund 14.000 Zuschauer zugelassen werden. ( Alles Wichtige zur Fußball-EM 2021 )

Dies entspricht 20 Prozent der Kapazität (70.000 bei internationalen Spielen). Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Teilnehmer an der Kabinettssitzung mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder am Freitag in München. Söder soll danach zu den Beschlüssen Stellung nehmen.