FC Bayern München: Kingsley Coman will Mega-Gehalt - droht Transfertheater?

Der Vertrag des Franzosen läuft noch zwei Jahre, der 24-Jährige, der 2015 von Juventus Turin kam, würde gerne in München bleiben. Auch der Rekordmeister will mit dem Siegtorschützen des Champions-League-Finales von 2020 verlängern. Doch die Gespräche sind ins Stocken geraten.

Coman will rund 20 Millionen Euro Gehalt

Bayern-Bosse positionieren sich deutlich

In ähnliche Gehaltssphären will nun offenbar auch Coman aufsteigen. Doch das dürfte nicht passieren. Im SPORT1 -Interview positionierten sich Hoeneß und Oliver Kahn, der schon ab der kommenden Saison Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzenden des Meisters ablösen wird, klar und deutlich.

"Wir waren einfach nicht bereit, den geforderten Preis für ihn zu bezahlen", erklärte in Bezug auf Alaba und fügte an: "Das wird auch in Zukunft so sein: Wenn Preise aufgerufen werden, die nicht darstellbar sind, dann wird's keine Vertragsverlängerung beim FC Bayern geben."