Arsène Wenger lobt Rummenigge: "Solche Karrieren überaus selten"

Die französische Trainer-Ikone Arsène Wenger (71) hat Bayern Münchens scheidenden Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge (65) für dessen jahrelanges Wirken als Spieler und Klub-Chef gewürdigt ( Bericht: So geht es mit Rummenigge weiter ).

Am Dienstag hatte Rekordmeister FC Bayern den Abschied von Rummenigge zum 30. Juni dieses Jahres verkündet, die Nachfolge tritt vorzeitig Oliver Kahn an, der am 1. Juli neuer Vorstandschef der Bayern ist. Ursprünglich hätte Rummenigge den Posten als Bayern-Chef noch bis 31. Dezember 2021 inne gehabt.