NHL: Titelverteidiger Tampa Bay kassiert erste Niederlage

Tampa Bay geriet im zweiten Drittel durch einen Doppelschlag (26. und 28.) in Rückstand, konnte aber durch einen Treffer von Brayden Point (29.) umgehend verkürzen. Der Kanadier Alex Killorn glich dann in einem turbulenten zweiten Drittel für den Meister von 2020 aus (37.). Das vierte Spiel der Serie findet bereits am Samstag (22.00 Uhr MEZ) wieder in Florida statt.