Anzeige

Erstrundenaus für Schröder und James: Lakers scheitern an Phoenix Erstrundenaus für Schröder und James: Lakers scheitern an Phoenix

LeBron James ist mit den Lakers ausgeschieden © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/SID/Archiv/KEVORK DJANSEZIAN

SID

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und Superstar LeBron James sind mit den Los Angeles Lakers in den Play-offs der NBA bereits gescheitert.

Los Angeles (SID) - Aus in der ersten Runde für den Titelverteidiger: Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und Superstar LeBron James sind mit den Los Angeles Lakers in den Play-offs der NBA früh gescheitert. Die Kalifornier verloren das sechste Spiel gegen die Phoenix Suns 100:113, damit ging die Best-of-seven-Serie 2:4 verloren.

Angeführt vom überragenden Devin Booker, der 47 Punkte erzielte, machte Phoenix bereits in der ersten Hälfte alles klar - von einem 29-Punkte-Rückstand konnten sich James und Co. nicht mehr erholen. Schröder schaffte 20 Punkte. "Ich habe mein ganzes Leben für diesen Moment gearbeitet", sagte Booker: "Also war es nicht an der Zeit, davor zurückzuschrecken."

Anzeige

Schröder richtete derweil bereits den Blick auf die Zukunft. "Man muss durch die Scheiße gehen, um die guten Dinge zu erleben", so der Point Guard, der sich eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags vorstellen kann: "Ich will eine Meisterschaft gewinnen und werde mir im Sommer den Arsch aufreißen, dann zurückkehren und einfach ich selbst sein."

Bei den Lakers machte sich gegen die Suns das Fehlen von Anthony Davis deutlich bemerkbar. Der 28-Jährige hatte sich in Spiel vier an der Leiste verletzt, fehlte daraufhin in der fünften Partie - und hielt nun zu Hause nur sechs Minuten durch. Sichtlich eingeschränkt gelang Davis kein Punkt.