Wirtz nach Doppelpack im EM-Halbfinale: "Unbeschreiblich"

Wirtz will am Boden bleiben © AFP/SID/ATTILA KISBENEDEK

Wirtz hatte mit zwei Toren in den ersten acht Minuten den Grundstein zum Sieg gelegt, sein 1:0 nach 29 Sekunden war das schnellste Tor der U21-EM-Geschichte. "Der Rekord interessiert mich nicht so", sagte Wirtz, vielmehr freue er sich über seine ersten Tore im DFB-Trikot. "Ein Tor zu schießen ist immer schön. Aber das waren die ersten überhaupt. In so einem Spiel für mein Land zu treffen, das ist einfach schön", sagte der Offensivspieler von Bayer Leverkusen.