Mit Blitz-Doppelpack: Weltklasse-Wirtz schießt U21 ins EM-Finale

Köln/Szekesfehervar (SID) Stefan Kuntz fiel Matchwinner Florian Wirtz um den Hals, dann genoss der DFB-Trainer die Ehrenrunde vor den wenigen Fans. "Wir haben ein wirklich tolles Spiel gezeigt. Es freut mich von Herzen, dass wird das heute geschafft haben", sagte Kuntz nach dem 2:1 (2:0) gegen den Rivalen Niederlande. Damit steht das DFB-Team zum dritten Mal in Folge im Endspiel und kämpft am Sonntag gegen Portugal um den dritten Titel nach 2009 und 2017.

Mann des Abends war Rekordmann Wirtz mit einem Blitz-Doppelpack. Der 18-Jährige legte mit zwei Toren in den ersten acht Minuten den Grundstein zum verdienten Sieg. "Das freut mich für ihn. Er ist mit vielen Vorschusslorbeeren hergekommen und noch nicht so lange dabei. Heute hat er zurückgezahlt", sagte Kuntz.

Der dritte Finaleinzug unter Kuntz ist der mit Abstand überraschendste. Ohne viele Einzelkünstler setzte der DFB-Coach von Beginn an auf den Teamgeist - und wurde belohnt. Drei Endspiele in Folge hatte bislang nur Italien unter Trainer Cesare Maldini zwischen 1992 und 1996 erreicht.

Wenig später legte der jüngste Spieler in der Geschichte der deutschen U21 nach: Wirtz setzte sich am rechten Strafraumrand durch, ließ einen Gegenspieler stehen und vollendete ins lange Eck. Am Spielfeldrand konnte Kuntz sein Glück kaum fassen und schüttelte ungläubig den Kopf. Mergim Berisha von RB Salzburg hätte um ein Haar das 3:0 erzielt, sein Freistoß klatschte aber an die Latte (20.).