BBL: Alba dreht Halbfinalserie gegen Ulm

Alba Berlin geht in der Serie gegen Ulm in Führung © FIRO/FIRO/SID

Meister Alba Berlin hat die Play-off-Halbfinalserie der Basketball Bundesliga (BBL) gedreht und ist nur noch einen Sieg vom Finaleinzug entfernt. Der neunmalige Titelträger setzte sich am Donnerstagabend bei ratiopharm Ulm mit 80:72 (39:37) durch und ging in der Best-of-five-Serie mit 2:1 in Führung. Am Dienstag hatte der Mitfavorit vor 1000 Zuschauern in eigener Halle zunächst ausgeglichen.