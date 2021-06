Englands Alexander-Arnold fällt für EM aus

Trent Alexander-Arnold (22) wird der englischen Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) fehlen. Der Rechtsverteidiger des FC Liverpool erlitt im Test am Mittwoch gegen Österreich (1:0) eine Oberschenkelverletzung und schied aus dem EM-Kader der Three Lions aus. Das gab der Verband am Donnerstagabend bekannt. Einen Ersatz will Trainer Gareth Southgate erst nach der Partie am Sonntag gegen Rumänien benennen.