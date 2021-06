Quartett in der dritten Runde: Auch Struff weiter

Jan-Lennard Struff hat das deutsche Quartett in der dritten Runde der French Open komplettiert. Er schlug Facundo Bagnis mit 7:5, 7:6 (7:1), 6:4.

Jan-Lennard Struff hat das deutsche Quartett in der dritten Runde der French Open komplettiert. Der 31 Jahre alte Warsteiner schlug Facundo Bagnis aus Argentinien am Donnerstag mit 7:5, 7:6 (7:1), 6:4 und sorgte mit dafür, dass so viele Profis des Deutschen Tennis Bundes (DTB) noch nach der zweiten Runde im Turnier sind, wie seit 1993 nicht mehr.