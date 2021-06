French Open: Djokovic ungefährdet weiter

Novak Djokovic ist ungefährdet in die dritte Runde der French Open eingezogen. Der Weltrangliste legte mit einem 6:3, 6:2, 6:4 gegen Pablo Cuevas aus Uruguay am Donnerstag als erster der "großen Drei" vor - auch die 20-maligen Grand-Slam-Champions Roger Federer und Rafael Nadal an dessen 35. Geburtstag waren noch gefordert.

Der Serbe Djokovic peilt in Paris seinen 19. Majortitel an, er hat es sich zum Ziel gesetzt, seine beiden großen Konkurrenten in der Wertung zu überholen. In Roland Garros hat der 34-Jährige im Jahr 2016 gewonnen. Danach siegte jedes Mal Nadal, der Rekordsieger in Paris ist mit 13 Titeln.