Schwimm-DM: 17-Jährige Vogelmann holt Titel

Youngster Zoe Vogelmann hat zum Auftakt der Schwimm-DM in Berlin ein Achtungszeichen gesetzt. Die 17 Jahre alte Favoritin sicherte sich über 400 m Lagen den Titel in persönlicher Bestzeit von 4:41,32 Minuten. Damit blieb die Heidelbergerin sogar knapp zwei Sekunden unter ihrer bisherigen Bestmarke, die sie bei ihrem siebten EM-Platz vor zwei Wochen in Budapest aufgestellt hatte.