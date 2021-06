Robin Gosens schwärmt von Mats Hummels, Thomas Müller und Leroy Sané

Die Rückkehr von Mats Hummels und Thomas Müller in die deutsche Nationalmannschaft wird von vielen Seite positiv bewertet. Auch Robin Gosens schwärmt.

Hummels und Müller seien "Säulen", die ihm Sicherheit gäben: "Ich bin sehr froh, dass sie dabei sind." Zumal Gosens schon vor seiner Profizeit Müller-Fan und bei der WM 2014 in dessen Trikot beim Public Viewing unterwegs war. Es sei "krass", jetzt mit Müller die Kabine zu teilen, sagte Gosens dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

In Bezug auf Mentalität und Einstellung sei Joshua Kimmich für ihn ein Vorbild, ergänzte der 26-Jährige. In Sachen Technik gelte dies für Leroy Sané. "Was er mit dem Ball anstellen kann, ist unfassbar. Er ist ein Geschenk für jede Mannschaft."