Eishockey-WM: Moritz Müller gibt Tränen-Interview im dänischen TV

Kapitän Moritz Müller kämpfte in einem Interview mit einem dänischen Fernsehsender vergeblich gegen seine Tränen an.

Müller mit Kampfansage an Finnland

"Manchmal verdienen Teams sowas wie das. Und wenn man so viel Herz und Emotionen in einem Spiel gibt, dann verdient man einen Sieg wie diesen. Ich bin so stolz auf das Team", sagte der 34-Jährige bei TV2 mit teils zittriger Stimme und Tränen in den Augen.