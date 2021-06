LoL Patch 11.11: Die besten Champions

Patch 11.11 hat wieder zahlreiche Änderungen mitgebracht. Welche Champions sind am besten in der aktuellen Meta? Wir schauen auf Jungle, Mid-Lane und Top-Lane.

Patch 11.11: Welcher Champion ist am besten?

Im Jungle ist in Patch 11.11 Volibär einer der stumpfesten, aber gleichzeitig effektivsten Champions. Ihr möchtet euch eigentlich zu keinem Zeitpunkt des Spiels mit ihm in einem 1-gegen-1 duellieren und mit den Buffs für die Tank Items bildet er eine mehr als solide Frontline. In Maßstäben der Effizienz gerechnet, kommt da nur Fiddlesticks drüber. Mit dem zwei-Item-Powerspike aus Hextech Rocketbelt und Sorcerer’s Shoes besitzt ihr genügend Magiedurchdringung, um die Gegner schon im Mid-Game unter Druck zu setzen.

Die Mid-Lane kommt mit einigen Überraschungen in diesem Patch daher. Nachdem er eigentlich seine Solo-Lane Rolle auf der Top-Lane gefestigt hat, ist Lee Sin auch in der Mitte ein sehr solider Pick, mit dem kaum jemand mithalten kann. Abgesehen davon sind aber immer noch andere Assassinen wie Diana oder Zed absolut dominant in der Meta. Trotz dem Nerf für Serpent’s Fang spielt sich gerade Zed auch in Patch 11.11 so gut wie selten zuvor.