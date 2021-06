Eishockey-WM: Toni Söderholm postet Video von Basti Schwele bei Instagram

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft sorgt bei der WM für Gänsehautmomente. Bundestrainer Toni Söderholm leistet dazu eine riesigen Beitrag - in mehrfacher Hinsicht.

Söderholm teilt SPORT1-Video auf Instagram

Dieser Moment sorgte nicht nur bei den Spielern für einen Gefühlsausbruch, auch SPORT1 -Kommentator Basti Schwele flippte in seiner Sprecher-Kabine völlig aus.

Das Video dieser Szene hat selbst Bundestrainer Toni Söderholm offensichtlich so gut gefallen, dass er es via Instagram teilte.

In einem weiteren Post am Donnerstagabend schrieb der Finne: "Es in klare Worte zu fassen, ist zu diesem Zeitpunkt viel zu früh! Schritt für Schritt geht es weiter. Bilder sprechen lassen ist nun besser!"