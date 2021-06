U21-EM, Deutschland - Niederlande 2:1, Einzelkritik mit Wirtz und Dahmen

Amos Pieper: Eine über weite Strecken souveräne Leistung des Leuchtturms in der Defensive. Sprach sich gut mit Kollege Schlotterbeck ab und leistete sich nur wenige Stellungsfehler. Begegnete dem niederländischen Star-Stürmer Myron Boadu mit Härte - blieb aber fair. Erst im zweiten Durchgang teilweise mit Problemen, köpfte in der Schlussphase aber alles raus. SPORT1-Note: 2,5

Nico Schlotterbeck: Der etwas auffälligere der beiden Innenverteidiger - auch, weil er im Aufbauspiel einige gute Ideen hatte. Stark in den Zweikämpfen und sicher im Stellungsspiel. Im zweiten Durchgang wagte er sich sogar nach vorne und prüfte Oranje-Keeper Justin Bijlow. Eine starke Leistung des Freiburgers, der von seiner Leihe von Union Berlin in den Breisgau zurückkehrt. SPORT1-Note: 2

Arne Maier: Der Kapitän ging mit viel Wille voran und schmiss sich in jeden Zweikampf. Im Aufbauspiel allerdings mit einigen Fehlpässen - und keiner ganz großen Präsenz. In der zweiten Hälfte dann auch defensiv mit weniger Zugriff auf das Spiel. Nach 80 Minuten verließ Maier entkräftet das Spielfeld. SPORT1-Note: 3

Mergim Berisha: Der Pechvogel des DFB-Teams! Sein starker Freistoß klatschte in der 20. Spielminute gegen den Pfosten – viel Pech für den Salzburger! Er arbeitete und rackerte, lief früh an und zog das ein oder andere Foul. Beim Abschluss hatte Berisha aber auch weiterhin kein Glück, ganz im Gegenteil: Im zweiten Durchgang traf er in wenigen Sekunden gleich zweimal den Pfosten, eine unglaubliche Sequenz. Auch ohne eigenes Tor aber mit einem klaren Anteil am Erfolg. SPORT1-Note: 2,5