NBA: Dennis Schröder und seine Lakers unterliegen in den Playoffs den Suns

"Fängt bei mir an": Schröder selbstkritisch nach Lakers-Blamage

Die Los Angeles Lakers werden die Meisterschaft in der NBA nicht erneut gewinnen. Stattdessen gab es gegen die Phoenix Suns das Aus im sechsten Spiel der ersten Playoff-Runde. Die Lakers unterlagen mit 100:113 und sind nun mit 2:4 raus.

Erneut legten die Lakers wie bei der Klatsche in Spiel fünf einen krassen Fehlstart hin. Nach dem ersten Viertel stand es bereits 14:36. Diesem Rückstand lief der Champion bis zum Ende hinterher.

Booker führt die Lakers vor

Er stellte damit alle in den Schatten - auch LeBron James bei den Lakers. Der Superstar konnte sein Team mit 29 Punkten, neun Rebounds und sieben Assists nicht retten.

Für ihn war die Niederlage historisch. James schied erstmals in seiner Karriere in der ersten Playoff-Runde aus. Der 36-Jährige ist seit 2003 in der Liga.